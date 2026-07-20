Aumentan ingresos a penales de Chiapas

En Chiapas se registró un total de cuatro mil 541 ingresos a centros penitenciarios durante 2025, lo que representa el 2.8 % del total nacional, de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios (CNSIPEF-E) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este total de personas ingresadas, el 11.4 %, es decir, 519 personas fueron mujeres y el 88.6 % hombres, con cuatro mil 22.

Del total, 17.3 % de las personas privadas de la libertad pertenecían a un pueblo originario, 3.7 % tienen alguna discapacidad y 0.2 % pertenece a una población afrodescendiente.

En Chiapas los principales delitos cometidos por las personas hombres ingresadas a las cárceles, fueron violencia familiar y en materia de armas, explosivos y otros, con 18.9 % respectivamente, seguido de robo con 14 % y delitos contra la salud 11.7 %.

Nacional

A nivel nacional, durante el año pasado ingresaron a los centros penitenciarios federales, estatales y especializados un total de 157 mil 457 personas, lo que significó un incremento del 19.2 % en comparación con 2024, cuando se reportaron 132 mil 118 ingresos.

Del total nacional, el 90.8 % fueron hombres y el 9.2 % mujeres. Asimismo, el 21.3 % de las personas ingresadas contaba con antecedentes penales, mientras que el 76.2 % no los tenía.

Respecto a los antecedentes penales de las personas ingresadas en la entidad, el 11.4% contaba con ellos, el 88.6 % no, y no se registró ningún caso sin identificación de esta condición. A nivel nacional, el 21.3 % de los ingresos totales tenía antecedentes penales.