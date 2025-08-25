Aumentan operativos contra motociclistas

Un operativo sorpresa contra motociclistas irregulares realizaron autoridades este fin de semana en la periferia de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, logrando el aseguramiento de varias unidades irregulares, sin que se precisara en número.

Se dio a conocer que el fuerte operativo fue realizado por el grupo interinstitucional, conformado por instituciones en los tres niveles de Gobierno.

Participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Estatal, así como de la Policía Municipal, entre otras corporaciones.

Acciones

Durante más de tres horas de operativo los elementos verificaron el cumplimiento del reglamento de tránsito vigente y el uso del casco protector.

Fuentes oficiales dieron a conocer que fueron varias las motocicletas aseguradas y trasladadas a las instalaciones de Tránsito Municipal con el apoyo de una grúa

Hasta este domingo no se había reportado de manera oficial el resultado del operativo y si hubo personas detenidas.

Finalmente, se dio a conocer que éstas acciones continuarán en otras zonas de la ciudad, con el objetivo de contrarrestar delitos como asaltos, robos a casa habitación y robo de vehículos.