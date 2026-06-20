Aumentan paracaidistas inmobiliarios

Personas que rentan viviendas o departamentos en San Cristóbal de Las Casas alertaron sobre el incremento de lo que llaman “paracaidistas inmobiliarios”.

Explicaron que se trata de personas “que piden rentada una casa a largo plazo, pero a los dos o tres meses dejan de pagar” el alquiler, por lo que “el dueño de la propiedad intenta desalojarlas por la vía de la conciliación sin lograrlo”.

Agregaron que ante ello, “se ven orillados a presentar una denuncia penal que les permitirá a los arrendatarios vivir gratuitamente durante los largos meses que dure el juicio en los Juzgados”.

Cuatro casos registrados

Dijeron que en lo que va de este año “sabemos de cuatro casos, pero sabemos que hoy más, por lo que estamos contando con otras personas afectadas para analizar si se toman algunas medidas para evitar que sigan afectado a más gente”.

Una de las personas afectadas manifestó que cuando por fin se salen los inquilinos, tras el juicio o un arreglo conciliatorio, buscan otras casas para rentar para repetir el procedimiento.

Pidieron a los propietarios que rentan casas o departamentos, que “tengan cuidado a quién le alquilan por estamos viendo que aumentan los paracaidistas inmobiliarios”.