Aumentan partos de mujeres extranjeras

Las prolongadas estancias de las personas migrantes en Chiapas y en México han transformado las necesidades sanitarias, pasando de atención de riesgos inmediatos a tratamientos ortopédicos, de cáncer y sobreobstétricos; así lo mencionó la investigadora Rosalba Jasso Vargas, quien, en los últimos años, ha identificado un aumento en los partos de mujeres extranjeras en el estado.

Durante su participación en el foro “Pueblos y fronteras” 2026, la académica del Cimsur UNAM detalló que la principal causa de atención en los hospitales a las mujeres migrantes fueron los embarazos, mientras que en los hombres fue el traumatismo.

Cifras

Recordó que en Chiapas de 2008 a 2019 se registraron 15 mil partos de mujeres extranjeras, que pudieron ser residentes o personas en situación de movilidad. Dicha cifra se acerca a la que se ha observado en un periodo mucho más corto, de 2020 a 2024.

Ante este panorama, la investigadora resaltó que es necesario prestar atención a las necesidades de salud reproductiva durante los lapsos de estancia de las personas migrantes.

A lo largo de su investigación, y con base en información solicitada a través del portal de transparencia, Jasso Vargas también encontró que ha habido un incremento de muertes violentas para hombres migrantes.

Caravanas

Esta tendencia, dijo, inició cerca del 2010, pero se acentuó después de las caravanas migrantes que se presenciaron en 2018. Explicó que se está observando un fenómeno similar para las muertes de mujeres migrantes.