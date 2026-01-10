Aumentan pasaje sin autorización de la SMyT

Usuarios del transporte colectivo de la ruta libramiento Sur “Transportes Verdes” que salen del ejido Viva México, mostraron su inconformidad ante el incremento repentino del pasaje de 13 a 15 pesos, sin que haya habido una autorización oficial.

Ante ello, pidieron la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, toda vez que es un golpe para la economía de quienes utilizan ese servicio.

Inconformidad

Consideraron que se trata de un abuso por parte de los concesionarios, ya que las unidades se encuentran en pésimas condiciones, aparte de que algunos choferes actúan con prepotencia.

Ricardo Sandoval Morales y Juana Cifuentes, rechazaron el incremento al precio del pasaje, ya que dijeron, no está autorizado y por ello, urgieron a la titular de Movilidad y Transporte estatal, Albania González Pólito, a poner orden en esa ruta y otras más que han incrementado los precios de los pasajes.

Piden sancionar

También en la ciudad han aumentado de diez a once pesos el pasaje en diversas rutas urbanas, generando inconformidad entre los usuarios, aunque poco pueden hacer, ya que el servicio para ellos es prioritario.

Por ese motivo, insisten en que las autoridades realicen las verificaciones y apliquen sanciones a quienes están violando los reglamentos al aplicar aumentos no autorizados.