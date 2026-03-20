Aumentan precios de los combustibles

Automovilistas y transportistas de la frontera sur enfrentan un nuevo aumento en el precio de la gasolina premium y el diésel, derivado del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que representa un duro golpe al bolsillo.

En distintas gasolineras de Tapachula el precio de la gasolina magna alcanza los 26.47 pesos, mientras que el diésel supera los 28.57, lo que ha generado molestia entre quienes dependen del combustible para sus actividades diarias.

De acuerdo con personal de estaciones de servicio en Tapachula, el aumento en el precio de la gasolina premium ha sido de aproximadamente dos pesos y en el caso del diésel el alza ha sido de tres pesos por litro, cuya variaciones comenzaron desde la semana pasada.

Alza afecta movilidad

Jorge Gómez, chofer de camión pesado, afirmó que el sector trasporte es el más afectado, ya que el diésel se ha disparado de manera considerable, por lo que tienen que invertir mas para movilizar sus unidades.

Dijo que, si antes gastaban entre 10 mil pesos de combustible para trasladar mercancías del centro del país hacia la frontera sur, ahora el gasto oscila entre los 12 mil y 13 mil pesos, lo que representa un duro golpe en la economía de este sector.

Reconoció que el impacto no solo se queda en las gasolineras, ya que este incremento podría provocar un efecto en cadena en productos y servicios básicos debido al encarecimiento del transporte, ya que gran parte de la mercancía viene del norte y centro del país.

“Ha sido un golpe muy duro el incremento del precio del diésel, porque son tres pesos por litro el que aumentó, y de continuar así no duden que pronto subirá de manera desmedida el precio de los productos en esta ciudad, ya que todo se moviliza vía terrestre”.