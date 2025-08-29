Aumentan reportes por casos de abandono: DIF

Tan sólo en el último mes, el Sistema DIF Municipal ha atendido seis reportes de omisión de cuidados hacia adultos mayores, una situación que refleja la vulnerabilidad en la que viven muchas personas de la tercera edad en la capital.

La directora del DIF, Estephanie Frías Córdova, hizo un llamado a la ciudadanía a brindar amor, respeto y acompañamiento a quienes dieron su vida por las nuevas generaciones.

Explicó que este tipo de omisión se presenta cuando los adultos mayores son privados de alimentación, permanecen en condiciones insalubres o incluso son dejados en la vía pública.

De octubre a la fecha, el DIF municipal ha recibido alrededor de 20 reportes relacionados con adultos mayores, entre ellos casos de abandono, maltrato, pérdida de abuelitos con padecimientos como Alzheimer o demencia senil, así como conflictos por la administración de su dinero.

La directora subrayó que la institución trabaja en conjunto con la Fiscalía en los casos graves, aplicando sanciones económicas o procesos penales cuando los familiares incumplen con su responsabilidad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar en este Día del Abuelo sobre la importancia de cuidar y respetar a quienes han construido la vida de las nuevas generaciones.