El recate en días pasados de dos monos capuchinos en Tuxtla Gutiérrez volvió a poner sobre la mesa la presencia de animales exóticos, probablemente víctimas del tráfico ilegal, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos, acudir a llamados de este tipo se ha vuelto cada vez más común.

Según el suboficial de la corporación, Benjamín Haud, explicó que uno de estos dos rescates lo hizo bomberos y se observó que el animal ingresó desde el exterior hasta una de las habitaciones de un motel al sur-oriente de la ciudad.

Al valorar al primate se observó que se encontraba estresado, incluso mencionó que se veía un poco lastimado, posteriormente se dio conocimiento a la Procuraduría Federal del Protección al ambiente (Profepa) para hacer la entrega y continuar con el proceso correspondiente.

Lamentó que las personas que consiguen este tipo de animales exóticos muchas veces no tienen el cuidado o los conocimientos para mantenerlos, pues conforme crecen necesitan espacios más grandes.

Aunque se desconoce el origen del animal, señaló que son especies exóticas que probablemente alguien cercano a la zona pudo haberlo tenido como mascota sin contar con los permisos requeridos.

Crecen los reportes

Haud afirmó que cada vez es mayor el número de reportes para rescate de fauna exótica; han atendido boas, pitones bola, uno que otro lagarto monitor, hasta insectos, tarántulas que no son de esta región y escorpiones, aunque lo más común han sido los reptiles.

Sobre si muchos son víctimas del tráfico ilegal, dijo que será Profepa quien realice las investigaciones pues bomberos solo hacen la captura y la entrega, aunque muchas veces resguardan a los animales en una zona especial, donde les dan atención.

Finalmente, hizo un llamado a ser responsables y recordó que existe una ley en México que prohíbe tener animales exóticos en las casas sin presentar la legal procedencia y aun teniéndola, se deben tener recintos y espacios en óptimas condiciones.