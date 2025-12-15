Aumentan riesgos eléctricos por luces navideñas

El uso intensivo de luces y adornos navideños dentro y fuera de los hogares durante diciembre incrementa el riesgo de sobrevoltajes, calentamiento de las instalaciones eléctricas y un mayor consumo de energía.

De acuerdo con especialistas e instituciones federales como la Profeco, muchas de las fallas eléctricas que se repiten cada temporada tienen su origen en instalaciones domésticas inadecuadas.

En numerosos hogares no se cuenta con los calibres correctos de cableado ni conexiones seguras, lo que favorece el sobrecalentamiento y eleva el consumo de electricidad, situación que se refleja en los recibos que llegan en enero.

Aunque el uso de luces LED ha sustituido en gran medida a las incandescentes, persisten riesgos asociados a productos de baja calidad o a una mala instalación.

Prácticas riesgosas

Entre las prácticas más comunes que incrementan el riesgo se encuentra dejar las luces encendidas durante toda la noche, lo que no solo aumenta el gasto energético, sino que también eleva la probabilidad de incendios, especialmente cuando hay materiales inflamables cerca, como cortinas o alfombras.

A ello se suma el consumo en modo de reposo que generan los aparatos eléctricos, incluso cuando están apagados, por lo que recomendó desconectar aquellos que no se utilicen.

Además, el uso de temporizadores y sistemas de domótica son una alternativa accesible para controlar el encendido y apagado de luces y otros equipos eléctricos, estos dispositivos, cuyo costo es relativamente bajo, permiten reducir el tiempo de uso sin necesidad de supervisión constante.

Recomendaciones

Asimismo, durante las celebraciones decembrinas, se incrementa la conexión de bocinas, extensiones y luces adicionales en patios y jardines, lo que eleva la posibilidad de incidentes si los cables quedan expuestos, se mezclan calibres distintos o se saturan los enchufes.

Estas prácticas pueden derivar en cortocircuitos, daños a los equipos e incluso incendios.

Especialistas resaltan como medida, el uso de adornos navideños con tecnología LED alimentados por energía solar, los cuales se cargan durante el día y ofrecen varias horas de iluminación nocturna, reduciendo tanto el consumo eléctrico como el riesgo de sobrecalentamiento.