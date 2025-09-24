Aumentan solicitudes de préstamos por las clases

A pesar que el inicio de clases fue el pasado 1º de septiembre, las familias de Chiapas siguen buscando la forma de obtener recursos para la compra de útiles escolares; una de ellas es hacer una solicitud de crédito en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), informó el director estatal Raúl Enrique Sánchez Espinosa.

Una de las ventajas, recordó, es que el dinero se deposita el mismo día a la cuenta bancaria del solicitante, y son ellos quienes deciden dónde y cómo usar el recurso.

Dijo que el dinero puede servir para que las familias puedan hacer frente al regreso a clases y también para atender las necesidades que se vayan presentando en el cierre de año.

Afluencia

En los meses de julio, agosto e inicio de septiembre se ha tenido afluencia a diario, y se han podido beneficiar con algún préstamo a más de 20 mil 300 personas.

Comentó que este recurso económico se facilita para todo el personal que trabaja de manera formal en el país, y pueden ejercer este derecho con una tasa baja y descuentos vía nómina.

El director estatal del Fonacot aclaró que no hay intermediarios en estos créditos, el trámite lo hace de forma directa el trabajador en las oficinas que se tienen en la entidad. Para acudir es importante hacer una cita en el portal www.fonacot.gob.mx.

Se detalló que los créditos se pueden dar en diversos plazos para pagar, desde los seis y hasta 30 meses. Para quienes hicieron los trámites, es indispensable llevar (en original) credencial de elector, los últimos cuatro recibos de nómina, estado de cuenta vigente (ahí se deposita el dinero), además de comprobante de domicilio.

Finalmente, recordó que se deben cumplir dos requisitos para facilitar los créditos; el primero se vincula con la afiliación de la empresa al Fonacot y que esté activa, además de que la persona lleve al menos seis meses laborando.