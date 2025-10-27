Aumentan sueldo de trabajadores de la construcción

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras y la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, correspondientes a agosto de 2025

Contracción significativa

En el sector de la construcción, el valor de la producción en la entidad registró una contracción significativa del 32.9 por ciento en su comparación anual, situándose muy por debajo del promedio nacional que fue de -18.9 por ciento.

En medio de este panorama complejo, el mercado laboral del sector tuvo mejoras. El personal ocupado total en las empresas constructoras chiapanecas aumentó un 5.0 % respecto a agosto de 2024, una tendencia positiva en contraste con la caída nacional del 11.3 por ciento. Asimismo, las horas trabajadas crecieron un 5.3 por ciento anual.

El indicador más destacado para el estado fue el de las remuneraciones medias reales, es decir, los sueldos, los cuales experimentaron un vigoroso incremento del 38.6 % en el último año, lo que representa una de las alzas más importantes a nivel nacional y supera ampliamente la leve disminución del 1.0 por ciento registrada para el conjunto del país.

Es de destacar, que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, desde el mes de mayo implementó en el sector una medida para aumentar 37 % el salario de las personas trabajadoras de la construcción, pasando de 321 a 513 pesos todos los días como mínimo.

Comercio

Por otro lado, los resultados para el sector comercio en Chiapas muestran un desempeño dispar entre los giros al por mayor y al por menor.

Para las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios disminuyeron 4.8 por ciento a tasa anual, mientras que las compras de mercancías para reventa cayeron 5.1 por ciento.

En cambio, el comercio al por menor, que tiene una interacción más directa con la población, mostró un desempeño favorable.

Sus ingresos reales crecieron 2.6 por ciento y las compras para reventa aumentaron 2.5 por ciento en términos reales durante el último año. Las remuneraciones medias en este subsector también presentaron una evolución positiva, con un alza del 4.8 por ciento.