Aumentan suicidios en infancias y jóvenes

En el Mes de la Prevención del Suicidio, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló que en Chiapas se ha registrado un incremento en los casos de suicidio, particularmente en infantes y adolescentes. Una tendencia que calificó como un tema preocupante y de salud pública.

Mencionó que de enero a agosto del 2025 se han registrado 19 suicidios de niñas, niños y adolescentes; de estos, el 52 % corresponden a mujeres y el 48 % a varones, cifras que indican un aumento de incidencias en menores de edad.

“En las infancias y las juventudes está un poco por encima la media, las víctimas son mujeres”.

Población

En cuanto a las cifras en la población adulta, reveló que en lo que va del año se tiene el registro de 170 casos, números similares a los del año pasado.

En este sector poblacional el 85 % de las víctimas son hombres y solo el 15 % son mujeres, siendo el rango de edad más afectado el de los 18 a los 30 años.

“Es decir, se suicidan más los hombres arriba de los 18 años hasta los 30 años por temas multifactoriales”, reveló.

Sobre los métodos, detalló que aproximadamente el 80 % de los casos son por asfixia por ahorcamiento, el segundo mecanismo más utilizado es la intoxicación por consumo de sustancias tóxicas.

El fiscal hizo un llamado a priorizar la prevención del suicidio y a estar atento en casa para detectar señales de alerta que puedan derivar en acciones lamentables.