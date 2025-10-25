Aumentar carga fiscal desmotivaría emprender

La iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación para el 2026 plantea que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda solicitar todavía más información a los contribuyentes en una revisión de escritorio.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, dijo que las facultades del fisco siempre han sido amplias, y cada vez se le dan más. Es inentendible que soliciten tanta información al contribuyente considerando que ya tienen todos los datos.

Lo único que les pudiera hacer falta y que incluso ya tiene la facultad, es pedir los estados de cuenta bancarios que van a comprobar las cantidades de dinero que entran y salen de cada uno de los contribuyentes.

“Pueden solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y esta les informa de forma casi inmediata”.

Propuestas

De acuerdo con la iniciativa el SAT podría solicitar documentos que muestren el contexto financiero y de mercado en el que se mueve una empresa. Reportes internos o minutas que expliquen cómo se planearon y justificaron ciertos gastos o inversiones.

También información que le permita determinar si las operaciones y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que las amparan son verdaderas y reales.

El objetivo refiere es analizar si las operaciones realizadas por cualquier empresa, registradas por las facturas realmente existieron, además, ver que se justifiquen los ingresos que declare.

A esto se suma que, si el fisco detecta un posible indicio de incumplimiento a las obligaciones fiscales o no se entrega la información, restrinja temporalmente el Certificado de Sello Digital, es decir, que la empresa no podrá facturar.

Informalidad

El contador dijo que no hay que olvidar que la informalidad laboral en México es bastante alta, solo en Chiapas se estima que el 75 % de la población económicamente activa está en la informalidad, con las nuevas reglas fiscales se podría desalentar el nivel de control y el poco apoyo en cuanto a los programas fiscales para los emprendedores.