Aumentar el aguinaldo impactaría mayor inflación

Incrementar el pago del aguinaldo al doble, tal como lo plantea un proyecto de reforma presentado por Morena, representaría un fuerte golpe para miles de micro y pequeñas empresas, sobre todo si se llegara a aprobar la reducción de la jornada laboral y el aumento al salario, pues provocaría que la inflación también se “dispare”.

La propuesta de reforma plantea aumentar el aguinaldo para los trabajadores del sector privado de 15 a 30 días de salario, es decir, el doble mínimo legal, para terminar con casi 50 años sin que se modifique esta prestación; así también, para que haya mayor igualdad con los trabajadores del servicio público, quienes reciben en promedio 40 días de salario.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, comentó que en los últimos dos años se han presentado tres iniciativas con la misma propuesta en el Congreso de la Unión, pero no han sido aprobadas. Hay que considerar que muchas empresas seguramente podrán absorber sin problemas esos egresos extras.

No obstantes, otras miles o millones más no tendrán la capacidad financiera para soportar ese incremento. Se sabe que hay muchas empresas —sobre todo en Chiapas— que operan en la informalidad y no otorgan a sus trabajadores las prestaciones mínimas de ley.

Disparidad en el norte con el sureste

No pueden compararse las economías de las empresas de estados como Chiapas con las de Nuevo León, Jalisco o Ciudad de México; definitivamente sería un impacto muy fuerte para el empresario, que de ser aprobada tendrá que ver la forma de cumplir.

De ser así, quienes terminarían por pagar esas adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo como el aguinaldo, subir el salario mínimo y la jornada laboral, serán los consumidores finales, porque será en el costo final a donde se traspase el aumento de los costos de operación.

Será un círculo no tan positivo en la economía porque probablemente los trabajadores tengan más ingresos, pero también los productos subirán sus precios, generando inflación.

Consideró que quizá solo se esté tratando de un tema político en el que se presente este tipo de propuestas momentáneamente, considerando que el próximo año será electoral, sin embargo, deben de estar conscientes en los impactos que traerán.