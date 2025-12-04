Aumento al salario podría mover a la inflación

Oficialmente, el próximo año el salario mínimo tendrá un aumento del 13 %, lo que representará 315.04 pesos diarios. El contador público certificado, René Cruz Montalvo, expresó que en términos financieros reales, en la macroeconomía del país, se convertirá como cada año en una serie de aumentos a servicios y productos.

Impacto

A modo de ejemplo dijo que una empresa que tiene una línea de producción de 100 trabajadores con salario mínimo, que hoy les pagan 8 mil 480 pesos mensuales y a partir de enero del siguiente año les pagarán 9 mil 582 pesos, los costos de operación tendrán un aumento mayor al 13 %.

Explica que es mayor a ese porcentaje porque se le suman las cuotas al Seguro Social y al Infonavit que también deberán aumentar, asimismo aquellas relacionadas con el impuesto sobre nómina que se pagan a los estados, también crecerán en un 13 %, es decir, producir va ser más caro para la empresa.

Eso quiere decir que las empresas tendrán que trasladar esos incrementos al producto final, lo que resentirán los consumidores, con esto abre la posibilidad de que la inflación se mueva otra vez.

Se rebasó la inflación

Para el próximo año se podría también rebasar esos indicadores. Oficialmente, la inflación se volvió a acelerar en la primera quincena de noviembre, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un avance quincenal de 0.47 %, mientras que a tasa anual se ubicó en un nivel de 3.61 %.

El contador dijo que las familias deben adoptar el hábito de hacer un presupuesto mensual con todos sus ingresos y gastos, para no tener dificultades, principalmente en esta temporada decembrina que los gastos aumentan.