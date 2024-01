Aumento de casos respiratorios no impacta ocupación

Ante la presencia de frentes fríos que ocasionan cambios bruscos de temperatura, aunado a la temporada invernal, “se ha registrado un incremento de casos de infecciones respiratorias agudas, cuyo comportamiento es habitual en esta época del año y el cual no impacta en la ocupación hospitalaria”, informó el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz.

Al respecto, dio a conocer que en comparación con el mismo periodo del año anterior, se tiene un aumento en la incidencia de influenza, pues mientras que en 2023 se registraron tres casos, en lo que va del presente año se tiene un reporte de 10, de acuerdo con el monitoreo diario a las unidades hospitalarias.

El doctor Pepe Cruz puntualizó que este incremento no es significativo como para tener una alta ocupación hospitalaria, siendo el habitual en época invernal a nivel nacional, y lo importante en este caso es el monitoreo oportuno de las infecciones respiratorias agudas para evitar complicaciones como neumonía, influenza y covid.

En ese sentido, resaltó que gracias a la vacunación se han podido minimizar las complicaciones, toda vez que, desde diciembre pasado, Chiapas alcanzó una cobertura superior al 95 por ciento en la población objetivo, es decir, niños, embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades. Apuntó que, al alcanzar dicho porcentaje, la entidad obtuvo el primer lugar en vacunación antiinfluenza.

Finalmente, el encargado de la política sanitaria estatal recordó que las recomendaciones para quienes tengan un cuadro gripal son las siguientes, a fin de evitar la transmisión: no salir de casa si no es necesario, utilizar cubrebocas o toser usando el antebrazo para no esparcir el virus, además de lavar las manos de manera frecuente o usar gel antibacterial, no automedicarse y acudir al médico de confianza al inicio de la enfermedad (no esperar que avance o alguna complicación).