Aumento de peso, riesgo en fiestas decembrinas

El clima frío, las reuniones familiares y la abundancia de platillos típicos convierten a diciembre como uno de los meses con mayor aumento de peso entre la población, indicaron autoridades sanitarias y especialistas en nutrición en Chiapas. Durante estas fechas, la combinación de cenas, bebidas azucaradas y menor actividad física provoca un desequilibrio que puede afectar la salud al iniciar el año.

Llamado

La Secretaría de Salud estatal recomendó moderar el consumo de alimentos con altos niveles de azúcares, sodio y grasas saturadas, pues estos son los que más influyen en el incremento calórico.

También exhortó a la población a mantenerse hidratada y a aprovechar los días de descanso para realizar actividades físicas que ayuden a contrarrestar el sedentarismo.

Por su parte, la nutrióloga clínica Mariana Morales Espinosa explicó que diciembre suele cambiar por completo el ritmo cotidiano.

"En esta temporada las personas comen más seguido y en mayor cantidad. No es solo la cena del 24 o del 31, sino las posadas, los convivios y los antojos propios del clima. Si a eso le sumamos que hay menos movimiento físico, el cuerpo termina almacenando lo que no necesita", señaló.

Una dieta equilibrada

Además, explicó que no se trata de prohibir alimentos tradicionales, sino de equilibrarlos.

"Un plato de romeritos, pierna o tamal no es el problema. Lo que afecta es repetir porciones una y otra vez sin escuchar al cuerpo. Si se sirve menos cantidad y se acompaña con verduras, el impacto calórico disminuye de manera importante", dijo.

La especialista advirtió que, dependiendo de los hábitos, una persona puede ganar entre dos y cinco kilos solo en el mes de diciembre.

Por ello, recomendó evitar llegar con hambre a las cenas, mantenerse hidratado y procurar al menos 30 minutos diarios de caminata. "Muchas veces pensamos que por ser temporada de fiesta no debemos cuidarnos, pero pequeños ajustes hacen la diferencia. La idea no es dejar de disfrutar, sino hacerlo con conciencia", agregó.