Aumento de temperaturas puede afectar agricultura

Chiapas se enfrenta a un escenario con lluvias que se mantendrán dentro del rango normal en los próximos tres meses, acompañado de un aumento en las temperaturas mínimas que podrían tener efectos en la agricultura, según el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), a partir de la última reunión de la Mesa Técnica Agroclimática del estado.

Comparten escenarios

Refirió que se compartieron los escenarios de precipitación y temperatura mínima para los próximos tres meses. Los pronósticos señalan que lo que resta de septiembre traerá acumulados de lluvia dentro o ligeramente por encima del promedio, con registros de entre 200 y 400 milímetros en varias regiones.

Octubre mantendría condiciones similares a la climatología de referencia, de 1991 a 2020; mientras que en noviembre se anticipa una disminución de las precipitaciones, con acumulados que variarán de 20 a 200 milímetros según la zona.

Los mapas de anomalías muestran más lluvia hacia el norte y reducciones en el oriente, aunque regiones como la Meseta Comiteca se mantendrían cercanas al promedio.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevén valores entre 14 y 25 °C, lo que significa entre medio y hasta dos grados más que lo habitual.

La condición es preocupante ya que, aunque las lluvias puedan considerarse suficientes, el calor acelerará la evaporación del agua y podría favorecer la proliferación de plagas y enfermedades.

Técnicos y productores señalaron la vulnerabilidad del maíz frente a la enfermedad de mancha de asfalto, así como los riesgos para frutales y hortalizas por hongos como la fumagina.

Recomendaron medidas preventivas como el uso de caldos minerales, fungicidas oportunos y la introducción de cultivos alternativos que contribuyen a conservar la humedad del suelo y a diversificar las estrategias productivas.