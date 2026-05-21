Aumento del consumo supera capacidad de CFE

Los apagones y fluctuaciones de energía eléctrica que afectan electrodomésticos y equipos en hogares y comercios, son consecuencia de altas temperaturas por cambio climático, también se suma un marcado aumento en el consumo por crecimiento poblacional, nuevas plazas comerciales y la oleada de migrantes de los últimos años, señalaron en entrevista Ernesto Hernández Rodríguez y Manuel de Jesús Zúñiga, directivos del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas.

Calor

Hernández Rodríguez, presidente del organismo, consideró que en la actualidad además hay oportunidades de que las familias ante las altas temperaturas adquieran equipos para mitigar el calor, lo que implica mayor demanda de energía colectiva.

Esto implica una mayor carga de energía, señalaron los expertos en la materia. Reiteraron la importancia de tomar medidas precautorias en los hogares si se va a aumentar la carga, en algunos casos es necesario aumentar la capacidad y los calibres de los cables conductores para evitar afectaciones en lo familiar y en lo colectivo.

Interperie

Expusieron que además, las estaciones de la CFE están al aire libre y con el fenómeno climatológico, el calor y la radiación impactan directamente a esos equipos, sufriendo deformaciones mecánicas que impiden el paso de la energía de manera correcta y se requieran ser sustituidos.

La recomendación del colegio es asesorarse con profesionales para verificar la instalación y la cantidad de energía que se consume.