Aumentó el PIB 2.7 % en 2024

Según datos del Inegi, el PIB de Chiapas alcanzó un monto de 532 mil 776 millones de pesos durante el 2024, lo que implicó un crecimiento del 2.7 % en comparación con 2023. Esta cifra se explica gracias al aumento en sectores claves como la construcción y los comercios al por mayor y al por menor, sin embargo, en los rubros restauranteros y de hotelería, se notó una disminución del 18.7 %.

Del total del PIB logrado, las actividades primarias, es decir, aquellas que se dedican a la obtención de recursos naturales, ascendieron 2.4 %, esto gracias al crecimiento de la cría y explotación de animales en un 4.3 %, el incremento en esta rama fue superior a la nacional, con una variación del 0.4 %.

Actividades secundarias

Respecto a las actividades secundarias, estas aumentaron un 2.5 %, es aquí donde se refleja el crecimiento en el sector de construcción, que produjo 47 mil 085 millones de pesos. En comparación, la minería, perteneciente a las mismas actividades y que fue frenado por políticas federales, sólo produjo 7 mil 892 millones.

En las actividades terciarias se nota una variación importante, pues mientras hubo incremento en los comercios al por mayor y al por menor (4.6 y 6.0 % respectivamente), al igual que en los servicios inmobiliarios y de alquiles (2.4 %), también se notó un importante descenso en lo referente a la preparación de alimentos y bebidas, con 18.7 % menos.

Nacional

Los datos mostraron que la entidad que más aportó al PIB nacional fue la Ciudad de México, con un 15 %, seguido del Edomex y Nuevo León, aportando 9.1 y 8.1 %, respectivamente. Los estados que menos aportaron fueron Colima y Tlaxcala, ambos con un 0.6 %, en este sentido, Chiapas aportó 1.6 % al PIB nacional en 2024.