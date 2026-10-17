Aumento en harinas y gas golpea a la tortilla

Los aumentos que han tenido las harinas, además del gas y otros insumos, son factores que han impactado la industria de la masa y la tortilla, sin embargo, el gremio ha resistido para mantener los costos al kilogramo de este producto.

Eleaquín Velasco Anzueto, presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, explicó que el gas pasó de 9 a 11 pesos y la harina subió 500 pesos más.

El precio al kilo de la tortilla, explicó, está relacionado con la inflación y si aumentan los insumos, el gremio se ve obligado a acomodarse a los nuevos ajustes.

Las refacciones que usa el sector, dijo, también aumentaron alrededor de un 15 %. Todos estos ajustes se suman a los cambios que vendrán con la regulación en el tema de las horas de trabajo y eso aumenta los costos de operación para el gremio.

Falta de lluvias, el detonante

Al preguntarle si en lo que resta del año habrá algún aumento al precio del kilogramo de la tortilla, mencionó que hay otros elementos que pueden impactar como la sequía.

Los industriales, recordó, no cuentan con ningún tipo de subsidio de ninguna autoridad. “Si nuestros insumos suben, definitivamente que tenemos que subir el precio de la tortilla”, remarcó.

Reconoció que al subir de precio al kilogramo de la tortilla, son quienes más resienten los ajustes. En Chiapas se tienen de los precios más bajos en todo en país, al costar entre 20 y 26 pesos el kilo, pero hay zonas en el territorio nacional donde se tienen que pagar más de 35 pesos.

Finalmente, Velasco Anzueto remarcó que si los insumos siguen al alza, el sector se verá en la necesidad de aumentar el costo al kilogramo de la tortilla.