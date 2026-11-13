Aumento en recibos se debe a conclusión de subsidio

La inconformidad de los usuarios de energía eléctrica por el marcado aumento en los recibos de luz son consecuencia de la conclusión del subsidio de verano en Chiapas.

Ante la situación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recomendó a los usuarios que sí existen dudas, se acerquen a los centros de atención a clientes.

Directivos de la paraestatal afirmaron que en dichos centros podrán aclararse dudas y situaciones que presente cada caso; si el cobro en los recibos es correspondiente al incremento normal sin subsidio o, en su defecto, si hay un error en la facturación u otra situación que se esté presentando.

Periodo

Explicaron que el subsidio de verano de la CFE concluyó oficialmente el 31 de octubre y a partir del 1 de noviembre los hogares de los municipios de Chiapas que contaban con este apoyo regresaron a la tarifa regular.

“El detalle es que en época de calor el subsidio es casi del 50 por ciento y posterior al verano este subsidio ya no existe, por lo que casi se duplican los consumos, que son los mismos kilovatios (kW), pero en el costo se incrementa”, expresaron.

Detallaron que en los hogares se gastan los mismos kW de antes, pero ahora lo pagan casi al doble, porque ya no tiene el descuento que tenía en los meses de calor.

Se lavan las manos

Aclararon que esto pasa cada año y no lo determina la CFE, sino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el subsidio a las tarifas eléctricas de verano en México se rige por acuerdos y decretos emitidos por el Ejecutivo federal a través de la SHCP, en coordinación con la paraestatal.

Comentaron que el objetivo es ampliar los límites de consumo a precios menores en tarifas domésticas como 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F durante los meses más calurosos del año, a fin de mitigar el impacto del uso de ventiladores y aire acondicionado, pero cuando termina el calor, termina el apoyo y el recibo vuelve a su precio normal.