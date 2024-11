Aumento en violencia política contra las mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, explicó que se han presentado más casos de violencia en materia político y electoral durante este año, a diferencia de los números que se tuvieron en el 2021.

“Se incrementaron de manera formal, porque necesitamos que se presente una queja, una denuncia, para que podamos nosotros, como Instituto, actuar. Estuvimos enteradas de muchas situaciones”, remarcó.

Vila Domínguez mencionó que se tienen conocimientos, en este proceso, de al menos 30 casos, sin embargo, la realidad muestra otra cosa, en el sentido de que se presentaron otras incidencias, pero las personas no quisieron hacer las denuncias correspondientes.

“No hay día que no escuchemos alguna noticia de situaciones tan lamentables que siguen sucediendo en contra de nosotras”, complementó. En ese marco es que se llevó a cabo un evento en San Cristóbal de Las Casas, donde se habló de las candidaturas y las cuotas asociadas a las elecciones.

La presidenta provisional del IEPC, comentó que están buscando cómo atajar el tema de la usurpación de las funciones, es decir, aquellas situaciones donde una mujer gana la presidencia municipal pero con los usos y costumbres quien ejerce es el esposo.

“Eso no está permitido por la ley, y creo que tenemos ahí una gran corresponsabilidad todas las autoridades, de poder atajar ello y, no permitirlo, al final de cuenta se están violentando los derechos de la mujer. No se pueden escudar en los usos y costumbres”, remarcó.

Magdalena Vila explicó que han hecho un análisis de los casos más recurrentes que se tienen, entre los que se encuentran, que a las regidoras de representación no las invitan para tomar protesta ni tampoco para las sesiones de Cabildo.

La otra parte, es que rinden protesta a sus funciones pero no se generan las condiciones necesarias para llevar a cabo sus tareas, eso significa que no les brindan información, no les responden los escritos y hasta les suspenden los pagos en algunos casos.