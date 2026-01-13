Aún con el frío miles regresaron a clases

Con el termómetro entre los 15 y 17 grados centígrados amaneció Tuxtla Gutiérrez y en gran parte del estado las temperaturas bajas también se sintieron. Eso no fue impedimento para que miles de estudiantes del nivel básico regresaran a clases después de tres semanas de vacaciones. Aunque hubo escuelas que decidieron postergar el reinicio precisamente por el frío.

La mayoría llegó a tiempo, en auto, caminando, en transporte público, los papás y mamás acompañaron a sus hijos, que llegaban muy bien abrigados, cargando mochilas y loncheras. Todos con su uniforme de gala para el homenaje a la bandera. Así fue en la primaria Cámara Nacional de Comercio.

No faltó a quienes se les hiciera un poco tarde, llegando en los últimos minutos antes de que sonara la chicharra marcando las 8 de la mañana. También hubo quienes llegaron dos, tres y hasta cinco minutos después, pero hubo tolerancia y dejaron pasar a todos.

A las afueras los padres y madres de familia despedían a sus hijos e hijas, dando indicaciones sobre el recreo, el lunch, no platicar en clase, decirle al maestro si alguien los molesta, portarse bien siempre. Mientras los estudiantes entraban los papás y mamás se quedaban al pendiente.

Medida de prevención

Algunos padres de familia sondeados, indicaron que vacunaron a sus pequeños en las últimas semanas contra el sarampión, ante el brote que se había reportado en diciembre. Como medida de prevención en la entrada les daban gel antibacterial a todos.

Los estudiantes y docentes continuarán sus actividades en las próximas semanas, con suspensiones el último viernes de cada mes por las sesiones de Consejo Técnico Escolar, además, del 2 de febrero, 13 y 16 de marzo; antes de las vacaciones de Semana Santa, del 30 de marzo al 10 de abril.

La seguridad pública no faltó, motopatrulleros acudieron hasta esta escuela, como en todos los planteles, para estar pendientes y vigilar el regreso a clases, prestar atención inmediata de ser necesario, aunque afortunadamente no ocurrió.