Aún evitan publicar en lenguas originarias

En el marco del cuarto aniversario del Colectivo de escritores tsotsiles “Jal K’opetik”, se realizó un conversatorio en el que participaron la traductora norteamericana Wendy Call y los escritores Mikel Ruiz y Pergentino José Ruiz, quien indicó que es un problema que las grandes editoriales no se atrevan a publicar en lenguas originarias.

En su intervención, Pergentino recalcó que la escritura literaria debe nacer de una absoluta necesidad. “Como cuando el médico es llamado a medianoche y va”, dijo. El escritor oaxaqueño también señaló que la creación literaria, en cualquier idioma, requiere un conocimiento de la tradición literaria.

Búsqueda narrativa

Al respecto, recordó lo dicho por el escritor ruso Vladímir Mayakovski sobre que si uno aún no tiene una libreta de trabajo, “aún no es escritor”. Pergentino expresó que, en sus talleres, intenta inculcarles a sus alumnos que es necesario una búsqueda narrativa. “Algo profundo que realmente te vincule”.

Por su parte, Mikel Ruiz expresó que el discurso de la lengua materna puede ser problemático. “Te dicen que eres indígena y tienes que reconocer tu lengua materna porque además es un orgullo, pero es un doble discurso porque tienes que quedarte ahí, no tienes por qué venir a escribir en español”, dijo.

Recordó que, por el sistema educativo, gran parte de la población tiene una formación en español antes que en la lengua que se habla en la comunidad, por lo que el escritor preguntó: “¿Cuál es nuestra lengua materna?”. Por lo mismo, en las clases que él imparte en la normal les dice a sus alumnos que tienen el compromiso de que las infancias aprendan a escribir también su lengua originaria.

Al igual que otros escritores y escritoras en lenguas originarias, Mikel Ruiz indicó que es en la creación literaria que aprenden a escribir bien su lengua. Sin embargo, recalcó que la literatura debe venir de “la necesidad de escribir, no por reivindicar una lengua”, indicando que aquellos que lo hacen por reivindicación caen en la trampa del propio sistema.