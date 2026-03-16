Aún no exhiben águila arpía del ZooMAT

Pese a superar el periodo de cuarentena y la fecha preliminar en que las autoridades previeron sería expuesta, el águila arpía aún no ha sido llevada a la jaula de exhibición en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT).

Recordar que el periodo de cuarentena del águila arpía concluyó de manera satisfactoria tras cumplir con la normatividad vigente en materia sanitaria y los lineamientos de exportación e importación.

A finales de enero, las autoridades del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, dijeron que en dos semanas posteriores el animal sería llevado a la zona de exposición.

Semana Santa

Aunque en un segundo momento dijeron que para la Semana Santa “a más tardar”, podía ser expuesta.

En este mismo sentido, se informó que el retorno del ave representa la punta de lanza de un programa para rescatar zonas naturales en Chiapas, donde podría habitar este ejemplar que llega de Brasil con un año y medio de edad.

Existen planes de reproducción y reintroducción, aunque el ejemplar que llega al zoológico es muy joven para pensar que esté en edad reproductiva, tendrán que pasar por lo menos entre ocho y diez años.

Cabe recordar que se trata de un animal joven, mediano y habrá que esperar un tiempo para que alcance la envergadura espectacular que lo caracteriza.

En cuanto al recinto en que se exhibirá, según los expertos, es el más amplio y completo que existe para esta especie en el mundo.