Aún no hay nuevos partidos; se revisa documentación

Aunque solo cuatro organizaciones políticas cumplieron con la realización de las asambleas con la intención de convertirse en partidos locales, las autoridades electorales llevarán a cabo una revisión para conocer a detalle el proceso realizado.

En este contexto, María Magdalena Vila Domínguez, Consejera electoral en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), explicó que a partir de ese análisis se determinará si las agrupaciones alcanzaron el mínimo requerido marcado en ley.

Descartan afiliaciones

También se revisará que las personas que asistieron a las asambleas no estén afiliadas a los partidos políticos actuales ni que hayan repetido entre una y otra reunión en los municipios o distritos.

Vila Domínguez mencionó que tuvieron conocimiento de un caso donde se quitaron personas de una asamblea y con eso la reunión de la organización ya no es válida.

El IEPC tiene hasta el mes de marzo para pronunciarse sobre el cumplimiento o no de todos los requisitos para que, en todo caso, se puedan entregar los registros para las agrupaciones que aspiran a convertirse en partidos locales.

Agrupaciones

La consejera electoral comentó que cinco agrupaciones están vigentes, pero solo cuatro han cumplido con todos los porcentajes. En su momento, se declarará la improcedencia de esa organización.

Las organizaciones políticas que cumplieron con sus asambleas hasta diciembre de 2025, tienen prohibido autodenominarse como partidos locales, si lo hacen pueden ser sancionados.

Padrón electoral

La ley marca que las agrupaciones deben cumplir con el 0.26 % del padrón electoral en los municipios, distritos o la asamblea estatal, y es ahí donde se hacen los cruces para evitar que las mismas personas asistieran a las reuniones pero con distintas agrupaciones.

Finalmente, Vila Domínguez enfatizó que aunque las organizaciones hayan cumplido con el mínimo o máximos de sus asambleas, no les da el registro en automático, vendrá una revisión integral de la documentación y la validación de los procesos.