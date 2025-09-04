Aún podemos competir políticamente: PAN

Aunque los últimos resultados electorales no han sido los mejores en Chiapas, la presidenta del Comité Directivo del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Katy Caravantes, consideró que todavía tienen la capacidad de competir políticamente a nivel local.

Respecto de las alianzas partidarias, mencionó que el tema todavía se está analizando, "en política todo es cambiante. De un día para otro las cosas pueden ser distintas", agregó.

Actividades internas

En conferencia de prensa, comentó que se han realizado asambleas municipales en las regiones que tienen en el estado de Chiapas, desde la Costa hasta el Centro y el Norte de la entidad.

En estos procesos se han renovado distintas dirigencias y continuarán con estos procesos; el PAN ahora tiene propuestas para las diferentes localidades en donde tienen presencia.

Los cambios que se están haciendo en las dirigencias, comentó, buscan generar una nueva imagen y de acercarse a la ciudadanía y también a la militancia.

Dijo que en estos momentos tienen comités, delegaciones y comisiones organizadoras en todo el estado; hasta ahora se han renovado 70 espacios del partido en esos rubros.

Renuevan el entusiasmo

Respecto de la llegada de Kenia López a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, opinó que se renueva el entusiasmo y confió que ahora el Congreso tome un rumbo distinto, con seriedad y atendiendo la preocupación de la ciudadanía.