Aún pueden tributarios regular su situación fiscal

Contribuyentes todavía pueden acceder al programa de regularización fiscal 2026. La fecha límite para presentar la solicitud para este estímulo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el 31 de octubre. Recuerda que pueden obtener disminución de hasta el 100 % en multas, recargos y gasto de ejecución.

De acuerdo a la institución, la fecha para solicitar el pago de los créditos fiscales en dos parcialidades fue el 15 de este mes. Los contribuyentes deben entrar a la página del SAT, en Mi portal con RFC y contraseña, enviar un escrito libre solicitando el beneficio y esperar la respuesta.

Es una ayuda

Este esquema está vigente desde el primero de enero para apoyar a las y los contribuyentes a corregir su situación fiscal, con la disminución de la carga que generan las sanciones mencionadas; además de permitir que el pago de las mismas se realice hasta en seis parcialidades.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) también aplica para los créditos que se componen por una sola multa con una reducción del 90 %. Va dirigido a adeudos fiscales susceptibles de regularizarse.

Solo aplica para el fisco o aquellos emitidos por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como las desconcentradas de comercio exterior adscritas al SAT.

El contador público, Néstor Gabriel López, comentó que una infracción muy común es no emitir correctamente una factura y no presentar a tiempo una declaración anual. Hay infracciones que son por incumplimiento de pago. Se les ofrece a las personas el beneficio para regularizarse y se reduce el cien por ciento de multas, para evitar un procedimiento administrativo de ejecución, que es señalar un bien como garantía.