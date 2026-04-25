Aún puedes declarar; evita sanciones

El próximo 30 de abril concluye el tiempo para que las personas físicas obligadas lleven a cabo su declaración anual, y es fundamental que la población no pase por alto este tema fiscal, informó el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

La presidenta del colegio, Martha Lilia de la Cruz Chamé, recordó a la población a que cumplan con lo indicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Se han identificado errores recurrentes que afectan a miles de contribuyentes cada año. Entre los más comunes destacan: la omisión de ingresos, inconsistencias en los comprobantes fiscales digitales (CFDI), deducciones personales mal aplicadas o sin soporte, falta de conciliación entre lo facturado y lo declarado, así como el uso incorrecto de regímenes fiscales”, detalló el colegio.

Además, dijo De la Cruz Chamé, en la actualidad la fiscalización es más ágil, automatizada y precisa. Es decir, la autoridad analiza la información y cualquier inconsistencia puede generar observaciones inmediatas.

Especialista

“El mayor error del contribuyente es confiarse. La declaración anual no es un trámite automático; requiere revisión, criterio profesional y respaldo documental. Un pequeño descuido puede convertirse en una contingencia fiscal importante”, se detalló.

De la Cruz Chamé resaltó que tener asesoría profesional permite a los contribuyentes una certeza al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales y, además, protege el patrimonio del contribuyente.

El plazo límite para la presentación de la declaración anual de personas físicas es el 30 de abril. “La prevención es la mejor estrategia fiscal. Anticiparse permite revisar, corregir y presentar información precisa, evitando errores que pueden resultar costosos”, puntualizó la presidenta.