Aún se cuestiona el liderazgo femenino

El liderazgo de las mujeres indígenas sigue siendo cuestionado incluso al interior de las comunidades, así lo expuso Floralma Gómez Sántiz, fiscal especializada de Justicia Indígena, durante el foro “Mujeres indígenas: derechos, voz y participación”.

En el evento, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Floralma Gómez dijo que, al llegar a los cargos de poder es necesario tomar “decisiones contundentes”.

Porque de no hacer, explicó, “ese compromiso colectivo va a ser cuestionado, ya que históricamente los pueblos que han sido vulnerados traen muchas demandas, específicamente en el tema de justicia y participación”.

Fiscalía

Detalló que desde la Fiscalía, una forma de reforzar la participación de las mujeres es dándole seriedad a los enlaces de comunicación que mantienen con líderes indígenas.

Durante su participación, la funcionaria también hizo un llamado a cuestionar las prácticas patriarcales que se mantienen dentro de los sistemas normativos de las comunidades, los cuales, dijo, se expresarán en los siguiente procesos electores, en donde se cree que “las mujeres no pueden participar”.

Estereotipos y educación

Por su parte, Elizabeth Tocohua de los Santos, promotora cultural de la Sierra Zongólica, ubicada en la zona alta de Veracruz, llamó a cuestionar los estereotipos de las mujeres indígenas, caracterizadas como “sumisas”.

Señaló que desde su territorio imparten una educación intercultural y bilingüe. En ese sentido, recalcó que es necesario empezar a dar la totalidad de las clases en lenguas originarias, aunque aceptó que el reto es el desconocimiento de estas.