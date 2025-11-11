Aún sin reanudarse paso en la ruta del Café

A casi dos meses de que el puente sobre la carretera Tapachula-Ejido El Edén, a la altura de la comunidad Chapultepec, colapsara por las lluvias y que dejó interrumpida la comunicación directa entre la cabecera municipal y más de 60 comunidades; de manera oficial se ha anunciado que el próximo miércoles 12 de noviembre habrá de nueva cuenta circulación vehicular en el puente provisional.

Como se recordará, a consecuencia de las fuertes lluvias que duró algunos días el puente Chapultepec colapsó, quedando habilitado solo el paso peatonal días después, pero la instrucción el Gobierno del Estado fue una puente provisional que, por condiciones climatológicas y problemas con el dueño del predio donde se construye no se han concluido para iniciar la obra del puente permanente.

Apertura

Personal de la constructora “PVT”, afirmaron que solo afinan los últimos detalles del paso provisional, el cual será entregado de manera formal el próximo miércoles a las comunidades, ya que se logró agilizar la obra.

Dijeron que ya quedará restablecido el paso vehículos, motocicletas y de peatones en el puente provisional, lo que permitirá a los habitantes poder movilizar sus cosechas y trasladar sus productos básicos.