Aún son víctimas de discriminación

Aunque han disminuido de forma importante, en Chiapas desafortunadamente todavía se presentan crímenes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Hace falta que se tipifique el transfeminicidio como delito grave, señaló Carmen Velasco, coordinadora de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual.

Dio a conocer que han buscado el acercamiento con los Ayuntamientos municipales para gestionar capacitaciones a sus cuerpos policiacos en materia de diversidad sexual, como se hacía en años anteriores para evitar actos de fuerza excesiva o discriminación.

A la fecha todavía prevalece el estigma y discriminación en diferentes contextos sociales a personas de la población lésbico, gay, bisexual y trans, por eso es que se realiza esta marcha, que no es solo fiesta sino de protesta.

Sin embargo, destacó que hoy día se ve mayor participación de adolescentes y jóvenes, que ya viven su orientación sexual e identidad de género con más apertura o libertad, que ya no tienen miedo a mostrarse libremente.

Festival del Orgullo

Sobre el festival “Mampride 2026” recordó que se realizará el próximo 13 de junio en el parque Jardín Mactumatzá a partir de las 12 del día, con la participación de al menos 13 números artísticos, para que la marcha parta a las dos de la tarde rumbo al zócalo.

En el zócalo se realizará un concierto con la participación de Érika Alcocer, cantante exparticipante de La Academia, también estarán presentes dos influencers de Monterrey y Ciudad de México, esto alrededor de las 04:30 de la tarde.

La activista envió un mensaje a las marcas y empresas que únicamente en junio emiten comunicados, productos y lemas de “apoyo” a la diversidad sexual y el resto del año ni lo mencionan, porque reiteró que “son personas que existen y gastan todo el año”.