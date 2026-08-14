Aún te puedes registrar para la CIU Unach 2026

La Convención Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas 2026, es el encuentro académico, cultural y empresarial más importante en la historia de la máxima casa de estudios. Concentrará 16 congresos internacionales al mismo tiempo y se realizará del 24 al 28 de agosto.

Se reunirán investigadores, docentes, estudiantes, artistas y líderes comunitarios de 17 países, como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, entre otros.

De acuerdo con el rector de la máxima casa de estudios, Oswaldo Chacón Rojas, se realizarán congresos, simposiums, paneles, seminarios, talleres y espacios culturales, que reflejan la riqueza y diversidad de la vida universitaria chiapaneca.

Temas

En esta edición, se contará con la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba), como universidad invitada de honor. Se tocarán temas como biodiversidad, cambio climático, inteligencia artificial aplicada al desarrollo regional, salud pública, seguridad alimentaria, patrimonio cultural, entre otros.

Uno de los eventos a realizarse es el Congreso Internacional de la DES Ciencias Agropecuarias, con base a los desafíos globales que enfrenta el sector agropecuario como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Salud

También el Foro de Salud Unach 2026: Salud que se construye, se plantea en un mundo donde el modelo biomédico tradicional está dando paso a una visión más integral y preventiva, la salutogénesis se presenta como un nuevo paradigma que impulsa el autocuidado.