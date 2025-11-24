Auto-Vacúnate: campaña para proteger a familias

A través de la estrategia llamada Auto-Vacúnate, la Secretaría de Salud de Chiapas ha invitado a las familias a que acudan a los macrocentros de Tuxtla Gutiérrez, a fin de proteger a los sectores más vulnerables.

Los espacios de vacunación se ubican en los estacionamientos de los parques del Oriente y de Caña Hueca, en la capital del estado.

Se recordó por parte de la Secretaría de Salud que las vacunas son gratuitas y seguras, por lo que podrán acudir las personas en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, de lunes a domingo.

Piden estar protegidos

Se recomendó a la población a que participen en la campaña, a fin de prevenir enfermedades en esta temporada invernal y las familias puedan estar protegidas.

Las autoridades informaron que hay dosis para atender a menores de nueve años con las vacunas para prevenir sarampión, TDPA, hexavalente, hepatitis A y B.

Para quienes se ubican en los 11 años la recomendación es protegerse del VPH. En otro grupo de edades, los que se ubican de 10 a 19 años, las vacunas son para hepatitis B, covid-19 e influenza.

La Secretaría de Salud detalló que también hay vacunas para TDPA, covid-19 e influenza, dirigida a adultos de 20 a 59.

Tercera edad

Los mayores de 60 años deben vacunarse contra el covid-19, la influenza y neumococo. Para las personas que viven en San Cristóbal de Las Casas, se estarán aplicando en el estacionamiento Hermanos Domínguez y en la plaza de Toros La Coleta. Será de 10 de la mañana a 10 de la noche.