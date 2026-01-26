Autocinema, una nueva opción en Chiapas

Una experiencia poco habitual en Chiapas son los autocinemas, que por la naturaleza de la geografía local son una alternativa que integra la visualización de películas desde los propios automóviles y la posibilidad del esparcimiento familiar.

Una de estas apuestas se llevará a cabo el próximo 31 de enero a unos 15 minutos de las afueras de Tuxtla Gutiérrez, en las cercanías con Berriozábal, dentro de las instalaciones del espacio denominada La Cañada, informó Rigoberto Gutiérrez, coordinador del evento.

Alternativa

Este espacio, que además integra tirolesa, resbaladillas como en San Cristóbal, figuras de dinosaurios y un arroyo de temporada, busca ofrecer una alternativa a los paseantes, que dentro de sus automóviles podrán tener acceso al ecoparque.

Dentro del lugar pueden permanecer en los automóviles o establecerse en las áreas verdes para ver las películas en dos horarios distintos.

El evento denominado Autocinema en La Cañada, ofrece una experiencia diferente, entre películas, familia, naturaleza y sorteos especiales, en las funciones de: 4:00 p.m. y 6:30 p.m. con un costo de recuperación por automóvil sin importar cuantos ingresen en el mismo.

Los interesados pueden enviar mensajes a: https://wa.link/u7f4am o al teléfono 961-177-1117 y apartar un lugar en el evento.

Este espacio, que tiene otra área comercial, también organiza acampadas al aire libre, reforestación y otras actividades de contacto con el medio ambiente y de fomento a la cultura y el desarrollo sostenible dentro de un espacio natural.