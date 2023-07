Automedicarse y no ir al médico es un riesgo

En redes sociales, principalmente en TikTok, se ha hecho tendencia que médicos de diferentes áreas de la salud publiquen videos hablando de padecimientos, síntomas y formas de prevenir, o incluso tratarlos de forma natural, lo cual muchas personas toman como cierto y que puede ser un riesgo si no hay un diagnóstico certero.

Es importante considerar que no hay forma de saber si se trata de médicos reales, ya que no todos muestran sus títulos o cédulas. James Gómez Montes, especialista en Salud Pública y Epidemiología, comentó que si bien no es general, sí existe la charlatanería para publicitar una empresa, un medicamento naturista u otro producto.

Es una realidad el que las frutas y verduras deben consumirse de manera diaria, sobre todo las de temporada, porque siempre tendrán un beneficio para el cuerpo, haya o no una enfermedad presente, pues tienen vitaminas, proteínas, minerales, fibra, es decir, elementos que el organismo necesita.

Cuando un médico identifica una enfermedad en específico es cuando puede dictar el consumo de una mayor cantidad de frutas o verduras para restaurar el organismo; por ejemplo, cuando hay anemia se recomiendan las verduras verdes porque contienen hierro.

Alteración orgánica

Otro ejemplo es cuando una persona tiene problemas de vesícula, habiendo un grupo de alimentos que la ponen en mayor movimiento, y si se consumen habrá más dolor. Por ello, cuando se detecta recomiendan no consumir aguacate, huevo, leche, porque ya se sabe qué efecto causan en el organismo.

Enfatizó que para recomendar algo en específico debe existir un diagnóstico de por medio, y para ello un médico debe analizar los signos y los síntomas, pues estos últimos son los que no se pueden ver, pero la persona los refiere como dolor de cabeza, mientras que los signos son los que los médicos pueden explorar, identificando la zona exacta del dolor o molestia.