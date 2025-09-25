Automovilistas atrapados en calles encharcadas

Al menos tres vehículos quedaron atrapados en calles encharcadas que dejaron las fuertes lluvias la tarde del martes en Comitán, lo que movilizó al sistema de Protección Civil Municipal para brindar atención a los afectados.

Fue sobre la 7a. avenida Poniente, en el cruce con 1a. calle Sur, frente a la Fiscalía de Distrito que se reportó un dren pluvial sobre saturado, lo que generó el aumento del nivel del agua en la calle hasta de 15 centímetros.

En el cruce de la 13a. calle Sur y la 6a. avenida Poniente, así como en las instalaciones de la feria, sobre la 8a. Poniente y bulevar del fraccionamiento 1o. de Mayo, la calles tienden a inundarse ante el desnivel que presentan las lluvias.

En estas calles, el Sistema de Protección Civil colocó semáforos pluviales para advertir a los automovilistas sobre el aumento del nivel de agua en temporada de lluvias, por lo que tras los primeros aguaceros varias avenidas se acordonaron para evitar el tránsito vehicular.

A pesar de estás advertencias, en la tarde del martes se reportó que tres vehículos quedaron atrapados sobre estás vías, quienes rompieron las cintas al intentar cruzar, y por lo que se movilizaron bomberos para ayudar a mujeres y menores que quedaron dentro de las unidades. A pesar de esto, no se reportaron más daños ni personas lesionadas.

Bomberos y paramédicos de Protección Civil Municipal se abocaron a realizar la limpieza de alcantarillas y solicitaron a la ciudadanía el apoyo para no tirar basura, dado a que se acumulan en los drenes pluviales que terminan bloqueados, y en consecuencia, el nivel del agua aumenta.