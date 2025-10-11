Automovilistas inseguros por formación de baches

En completa inseguridad viajan los automovilistas que transitan sobre el tramo Arriaga-Emiliano Zapata a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional debido a un peligroso bache de aproximadamente dos metros de largo.

El automovilista Gerardo Domínguez Ulloa informó que desde hace varios días ha reportado este desperfecto que se ha vuelto muy peligroso, sobre todo por las lluvias que se han generado en esta temporada. Lo anterior representa un alto riesgo para todos los transportistas que circulan por el lugar.

Indicaron que es urgente que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y le den una pronta solución porque esto representa un verdadero riesgo para automovilistas, choferes y motociclistas.

Los automovilistas manifestaron que los principales afectados podrían ser los turistas que viajan desde otros lugares y que tienen como destino el balneario de Santa Brigida.

“Para ellos es el peligro porque desconocen el estado de la carretera y en su intento de llegar pronto transitan a alta velocidad sin saber el peligro que corren a hacerlo”.