Autonomía sexual de chiapanecas, de un 1.5 %

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en Chiapas solamente el 1.5 % de las mujeres en edad fértil tomó decisiones propias e informadas, de cuándo tener relaciones sexuales, qué método anticonceptivo usar y sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva.

Autonomía

Este indicador que visibiliza la autonomía de las mujeres en temas de salud sexual y reproductiva, resalta que la entidad con el mayor porcentaje de mujeres con mayor autonomía es la Ciudad de México (7.0 %), siendo Chiapas la entidad con el menor porcentaje (1.5 %).

Esto, según los resultados del Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (SIMS-Enapea).

Chiapas es uno de los ocho estados que tienen un avance legislativo del 100 % para unificar el marco jurídico vigente conforme a los tratados internacionales para prevenir el embarazo adolescente, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes (NNA). Además, se tiene una meta para el 2030 de reducir al máximo los índices de embarazos tempranos.

Desconocen métodos anticonceptivos

Este análisis resalta que entre 2014 y 2018, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que conocían el uso correcto de al menos un método anticonceptivo moderno aumentó de 90.8 a 92.2 %.

Sin embargo, Chiapas también ocupa el último lugar en el porcentaje de mujeres que saben hacer uso correcto de al menos un método anticonceptivo moderno, con 75 %. A las encuestadas se les preguntó si sabían usar métodos como el condón externo (masculino) o interno (femenino), pastillas, inyecciones, implante, óvulos, jaleas, espumas, parche o DIU, pastilla anticonceptiva de emergencia.

El porcentaje se reduce a 47.5 % en Chiapas, en el caso de las mujeres que saben sobre la doble protección, que consiste: en usar el condón externo (masculino) o interno (femenino), y alguno de los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), entre ellos, el DIU, el implante subdérmico o las inyecciones hormonales bimestrales y trimestrales, para evitar embarazos no planeados o no deseados, previniendo así infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.

Además, el 29.3 % de las mujeres adolescentes y jóvenes sexualmente activas entre 15 y 24 años de Chiapas, no hizo uso de métodos anticonceptivos a pesar de querer espaciar o limitar su descendencia.

Mientras que el 43.9 % de mujeres adolescentes sexualmente activas de Chiapas, de 15 a 19 años, usa algún método anticonceptivo moderno.