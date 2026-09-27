Autoridad electoral, sin armas frente a la IA

Los órganos electorales enfrentan una brecha frente a la migración de las campañas hacia el marketing digital y las campañas “de aire”.

A diferencia de actores privados o políticos, la autoridad carece de capacidad financiera e infraestructura técnica para posicionar sus contenidos, expuso la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), Teresa de Jesús Alfonso Medina.

En el Encuentro Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió la desventaja institucional ante el debate digital impulsado por la Inteligencia Artificial (IA).

Señaló que los debates tradicionales han sido desplazados por redes sociales que carecen de rigor para el contraste profundo de propuestas.

“Los partidos políticos y las instituciones han cambiado sus campañas de tierra a campañas de aire: las campañas digitales, los medios impresos… ya ahora es el marketing político”, expuso.

Polarización y cansancio juvenil

A la limitante económica se suma la distorsión del debate inmediato y algorítmico. Alfonso Medina subrayó que “hay una distorsión estructural de ese debate, una polarización de los temas como si hubiera la necesidad de estar todos en contra o todos a favor, cuando los problemas públicos tienen diferentes aristas”.

Esta dinámica impacta de lleno en las nuevas generaciones. “Tenemos un desafío en las juventudes, una vez que cumplen la mayoría de edad van a votar y la siguiente votación desciende la participación”, advirtió la consejera, al señalar que este sector consume información inmediata y descontextualizada en redes sociales.

Alfabetización y ética

La funcionaria instó a impulsar la alfabetización digital para comprender los alcances reales de la IA e integrar de forma útil en la gestión electoral.

Sin embargo, enfatizó que para mantener el “piso parejo” no basta con normar, pues se requiere una exigencia ineludible de ética e integridad política por parte de partidos y candidatos.