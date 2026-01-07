Autoridad tradicional, clave en vacunación

Las comunidades indígenas de Chiapas están siendo atendidas de manera prioritaria para reducir el riesgo de contagio por sarampión, solicitando el apoyo de autoridades tradicionales para convencer a la ciudadanía de vacunarse y vacunar a sus hijos, explicó el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz.

Detalló que la secretaría demanda un trabajo de territorio y no de escritorio, por eso mantiene recorridos por todo el estado, atendiendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez.

Este trabajo estratégico permitió identificar la necesidad de coadyuvar de manera coordinada con las autoridades tradicionales de los municipios indígenas, para así explicarles la importancia de la vacunación, y ellos como líderes morales en la zona atraigan el interés colectivo, incluso mediante usos y costumbres.

Este trabajo resultó ser un éxito con la vacuna de sarampión, a su vez con algunas otras inmunizaciones de temporada como influenza, dijo el servidor público.

San Juan Chamula

Explicó también que como parte de las acciones de prevención y contención de la enfermedad en la región Altos, visitó el municipio de San Juan Chamula, donde junto al alcalde Pascual Sánchez Gómez evaluó el Operativo Municipal de Vacunación, en el marco de la Fiesta Grande de San Sebastián Mártir.

Durante la visita se revisaron las coberturas de vacunación alcanzadas, así como las próximas intervenciones, las cuales se realizarán en coordinación con las autoridades municipales y tradicionales, garantizando en todo momento el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios.

Gracias a este trabajo conjunto e intersectorial, en San Juan Chamula se ha logrado intervenir en 12 localidades, con la aplicación de más de cinco mil 600 dosis de vacuna contra el sarampión, fortaleciendo la protección de la población y la barrera sanitaria en la región.

Pantelhó

Asimismo, explicó que también sostuvo una reunión de evaluación de las acciones preventivas y de la cobertura en localidades del municipio de Pantelhó.

Ahí, junto al presidente municipal, Julio Pérez Pérez, así como de directores de Salud Pública, Infraestructura, del Servicio Nacional de Salud Pública y del jefe de la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de Las Casas, se revisaron las acciones de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, supervisó la atención médica brindada y el abasto de medicamentos en el Centro de Salud. Por último visitó los módulos de vacunación instalados en la cabecera municipal.