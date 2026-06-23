Autoridades aclaran visita a reserva

Después de que habitantes de Cuxtitali, San Cristóbal, denunciaran que personal del ayuntamiento, en conjunto con personas de asentamiento ilegales, intentaran legalizar dichas invasiones moviendo límites de la reserva, el gobierno municipal informó que lo efectuado fue un recorrido técnico.

Hechos

En un principio, los denunciantes señalaron que el 19 de junio personal de Ecología Municipal y gente de asentamientos irregulares colocaron postes de concreto en la reserva Quenvo-Cuxtitali. Esto sin presencia de las autoridades legales del ejido Cuxtitali ni de los custodios legales de la reserva.

Por lo mismo, acusaron de intentar “cuadrar” terrenos ya invadidos en la parte baja de Quenvo-Cuxtitali con predios del Ejido Cuxtitali. Una táctica que compararon con lo sucedido en la Reserva Gertrude Duby, hoy loteada como “Molino los Arcos Sección 3”, tras incendio, tala y ecocidio.

Aclaración

A las pocas horas, el gobierno municipal, a través de un comunicado, informó que lo efectuado fue un recorrido técnico y de verificación del polígono de la Reserva, con la participación de habitantes de la comunidad de Molino Los Arcos, en el marco de acciones de seguimiento a un proceso jurídico vigente y a un amparo relacionado con la zona.

Señalaron que se procedió a la identificación y referencia de mojones históricos que delimitan las comunidades, con el objetivo de que cada localidad tenga claridad sobre el tramo que corresponde dentro del área de la Reserva.

Rechazan denuncias

Asimismo, el Ayuntamiento rechazó que estas acciones tengan relación con procesos electorales, escrituración de predios o modificaciones al decreto de Área Natural Protegida, como lo indicó el comunicado de los habitantes de Cuxtitali.