Autoridades atendieron las fiestas patrias

Las celebraciones de las fiestas patrias en algunas zonas de Chiapas terminaron con varios incidentes después de que las quemas de pirotecnia se salieran de control.

En redes sociales se hicieron virales algunos videos donde los fuegos artificiales estallan sin orden en espacios públicos.

De hecho, la Secretaría de Protección Civil estatal confirmó que en el municipio de Palenque se brindaron atenciones, luego de que cuatro personas terminaron lesionadas por la quema de pólvora.

Las personas heridas presentaban lesiones en la parte de la espalda; sin embargo, no significaron un riesgo mayor para la salud.

Otra zona

Más tarde, la dependencia estatal también informó de otro incidente ocurrido en Cintalapa con motivo del Grito de Independencia; también se relacionó con la quema de pirotecnia.

“Este siniestro ocurrió únicamente en un adorno colocado en la parte frontal de la Presidencia Municipal, por lo que personal de Protección Civil Municipal y Regional delimitó el área y realizó las labores de control y sofocación”, detalló la institución.

El personal de Protección Civil, junto a otras corporaciones, llevó a cabo la vigilancia y el seguimiento de todas las actividades relacionadas con las fiestas patrias.

Las autoridades de Protección Civil han exhortado a la población a evitar la manipulación de los juegos pirotécnicos por los daños que pueden generar.

Tuxtla Gutiérrez

Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil de la capital chiapaneca, que dirige Eder Fabián Mancilla, se integró una fuerza de tarea de alrededor de mil 800 elementos entre varias instituciones para cuidar a las familias en las fiestas patrias.

Tan solo este 15 de septiembre se brindaron 63 atenciones prehospitalarias y también 17 personas extraviadas fueron regresadas con sus familiares.