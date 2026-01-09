Autoridades blindarán la feria de Villaflores

En el municipio de Villaflores se llevará a cabo la tradicional feria del pueblo y por ello las autoridades de seguridad desplegarán operativos para mantener el orden durante la realización de los eventos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que se llevó a cabo con un recorrido de supervisión de la logística.

La idea es que la feria de Villaflores, que se realiza en honor al Señor de Esquipulas, sea segura para la población que asistirá.

Reunión con autoridades locales

Por esa razón Aparicio Avendaño se reunió con la presidenta de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, además del fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca y otras autoridades federales y estatales.

El trabajo es coordinado, se detalló, a fin de garantizar la seguridad de las familias chiapanecas y visitantes “que se darán cita a esta importante festividad, que reúne actividades deportivas, artísticas, ganaderas y comerciales”.

Acciones

Las autoridades informaron de un recorrido, tanto en las instalaciones de la Expo Feria como del Lienzo Charro, esto para para reforzar la logística de seguridad y protección civil.

“Vamos implementar un despliegue interinstitucional robusto en carreteras, habrá un desplazamiento importante de visitantes de diferentes municipios y estados aledaños, habrá dispositivos viales, haremos uso de herramientas tecnológicas para que sea una feria segura y la gente venga a divertirse y disfrutar de las diferentes actividades”, puntualizó la Secretaría.