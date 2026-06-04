Autoridades expulsan de su hogar a poblador

Un habitante de la cabecera de San Pedro Chenalhó, fue expulsado de su vivienda y desconocido como integrante de la comunidad por decisión de las autoridades tradicionales y pobladores.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades comunales, la determinación fue tomada durante una asamblea realizada bajo el sistema de usos y costumbres, donde se acordó que César Oliverio Gómez Hernández deberá abandonar su domicilio y dejar la cabecera municipal.

Las autoridades señalaron que la medida obedece a una conducta que consideraron inapropiada ante las instancias comunitarias, además de los señalamientos que el afectado realizó sobre la gestión de las autoridades municipales y denunciar irregularidades en la administración.

Usos y costumbres

En la decisión participaron agentes municipales, patronatos de obras, representantes del FAIS-PIAM, comités de educación y habitantes de diversas comunidades del municipio, quienes respaldaron el acuerdo alcanzado en la asamblea.

El documento donde se formaliza la decisión fue firmado por varios representantes comunitarios, entre ellos Gilberto Hernández López, Aquilino Sánchez Pérez, Victorio Pérez Gómez, Adriana Pérez Gómez y Amairani Lizeth Gómez Arreola.

Finalmente, indicaron que los acuerdos tomados en la asamblea, señalaron las autoridades comunitarias, deberán cumplirse conforme a lo establecido por los asistentes.