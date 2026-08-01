Autoridades impiden relleno de humedales en SCLC

Autoridades ambientalistas procedieron a la clausura de terrenos ubicados en la zona de los Humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de detener actividades que representen un riesgo para esta Área Natural Protegida.

Se dio a conocer que en estos espacios protegidos ubicados en el Sur de esta ciudad, se estaban realizando acciones de relleno y también de construcción.

La bióloga y directora del área de Ecología, Jade Biniza Cantú Luna, explicó que esta medida precautoria busca salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano, evitando acciones que puedan afectar la conservación y el equilibrio ecológico de este importante ecosistema.

Vigilancia

Destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de vigilancia para prevenir daños al humedal y fortalecer la protección de una de las principales reservas naturales del municipio.

La autoridad reiteró su compromiso con la preservación de los recursos naturales y seguirá implementando acciones de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en las zonas protegidas.