Autoridades limpian humedales en la zona sur

Personal de ecología en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), realizaron trabajos de retiro de carrizo en la zona de humedales de San Cristóbal de Las Casas.

Flora

El carrizo es una especie invasora que afecta el equilibrio de estos ecosistemas, en este caso en la colonia ubicada en la zona Sur de la ciudad.

La bióloga Jade Biniza Cantú Luna, mencionó que parte de las acciones realizadas es para la restauración y conservación de estos espacios que surten de agua la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debido a que el carrizo provoca la compactación del suelo, desplaza a las especies nativas y absorbe grandes cantidades de agua, reduciendo el espacio y las condiciones necesarias para el desarrollo de la vegetación propia del humedal.

Finalmente, se informó que el retiro de esta especie es fundamental para favorecer la recuperación de los humedales de montaña, proteger su biodiversidad y contribuir a la conservación de las especies nativas.