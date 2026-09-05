Autoridades más preparadas para cuidar a las familias

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps), clausuró el Diplomado en Alta Dirección en Mando Policial, fortaleciendo la preparación de quienes tienen la responsabilidad de dirigir, coordinar y tomar decisiones en materia de seguridad.

Durante el acto, el titular de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, Guillermo López Murúa, reconoció el esfuerzo, disciplina y compromiso de las y los participantes que concluyeron esta etapa de formación, combinando sus responsabilidades de servicio con horas de estudio y preparación.

Destacó que contar con mandos mejor preparados permite tomar mejores decisiones, responder con mayor eficacia y brindar una atención más cercana a la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo impulsa un modelo de liderazgo basado no solo en la disciplina y cumplimiento de la ley, sino también en la escucha, empatía, responsabilidad y sentido humano, porque cada decisión dentro de una institución de seguridad tiene un impacto directo en la tranquilidad de las familias.

Bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP continuará apostando por la profesionalización y dignificación de sus autoridades, con el objetivo de fortalecer instituciones más preparadas, confiables y cercanas a la gente.