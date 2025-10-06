Autoridades siguen sin atender a caravana migrante

A cinco días de haber partido de Tapachula rumbo a la Ciudad de México, integrantes de la caravana de migrantes “Por la Libertad 2025” no han sido atendidos por autoridades federales migratorias.

Desde Escuintla en donde permanecen varados desde el viernes y de donde pretenden continuar caminando este lunes, pidieron ayuda al gobierno y aclararon que no son delincuentes sino que solo quieren los permisos para poder estar legalmente en territorio mexicano y trabajar.

Mensaje a la presidenta

En un mensaje que envían a la presidenta Claudia Sheinbaum, le piden su intervención para que les presten atención y les otorguen un salvoconducto que les permita costear sus pasajes y poder realizar el trámite de legalización.

Debido a las largas caminatas por la carretera, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, han sufrido diferentes síntomas de enfermedades y afectaciones en los pies, por lo que permanecieron todo el fin de semana en esta población de la costa chiapaneca.

Precisaron que la caravana está conformada por personas provenientes de Cuba, Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador, Marruecos, El Salvador, Honduras y hasta uno de Rusia.

“Somos seres humanos, queremos un gesto de bondad y nos apoyen con el permiso de legalización, para quedarnos en México, no ir a los Estados Unidos”, sostuvieron.